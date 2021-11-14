Очевидці розповіли, що хлопець був п'яним. Він хотів показати дітям, як уміє підтягуватися.

Зауважте У Львові під час приготування їжі трагічно загинув 87-річний чоловік

Трагедія сталася близько 16:00.

У Дніпрі чоловік із незрозумілої причини піднявся на дах покинутої будівлі, але зірвався і впав з великої висоти,

– мовиться у повідомленні.

Водночас за іншими даними, хлопець спершу просто блукав по недобудові, а згодом повис на руках й почав просити про допомогу.

Очевидці трагедії кинулися на допомогу. Однак врятувати хлопця не вдалося.

У Харкові чоловік впав на обігрівач

Моторошна трагедія сталася у комунальній квартирі на вулиці Великій Панасівській.

Один з місцевих жителів впав на електричний обігрівач. На чоловікові спалахнув одяг.

Сусіди відразу викликали швидку. Водночас врятувати чоловіка не вдалося. Він отримав не сумісні з життям опіки та травми.

На місце події прибули правоохоронці. Вони встановлювали деталі трагедії.

Допис з телеграму "Дніпро Обласний":

Стали відомі подробиці смерті дніпрянина, який зірвався з даху багатоповерхівки на вулиці Данила Нечая.

За словами очевидців, молодик був п'яний і хотів показати дітям, як уміє підтягуватися.

Нагадаємо, що сьогодні близько 16:00 у Дніпрі чоловік із незрозумілої причини піднявся на дах покинутої будівлі, але зірвався і впав з великої висоти.

Все це трапилося на очах в маленьких дітей.

Очевидці зняли це на телефон.

За попередньою інформацією, загиблому було 23 роки. За іншими свідченнями, він спочатку просто блукав по недобудові, потім почав привертати до себе увагу, звісивши ноги, через деякий час повис на руках і почав кликати про допомогу. Люди, які були неподалік, кинулися на допомогу, але врятувати хлопця не вдалося.