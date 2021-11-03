Правоохоронцям про інцидент, який стався 2 листопада, повідомила сама постраждала. Вона розповіла, що екс силою посадив її до автомобіля Skoda та вивіз за межі міста.

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Патрульні виявили заявницю у Криворізькому районі, поблизу селища Радушне.

Жінка розповіла, що зловмисник залишив її на трасі, позбувся зброї та поїхав з місця,

– зазначили у поліції.

Відшукали і пістолет, закопаний у землю поблищу місця, де перебувала потерпіла.

Зверніть увагу! Згодом туди ж повернувся й винуватець інциденту. 36-річний криворіжець пояснив, що таким чином хотів повернути дружину. Його затримали та передали слідчим.

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