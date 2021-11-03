Хотів помиритися: у Кривому Розі чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав колишню дружину
3 листопада 2021 , 10:15Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Кривого Рогу
У Кривому Розі місцевий житель, погрожуючи пістолетом, викрав свою колишню дружину. Чоловік пояснив, що у такий спосіб хотів її повернути.
Правоохоронцям про інцидент, який стався 2 листопада, повідомила сама постраждала. Вона розповіла, що екс силою посадив її до автомобіля Skoda та вивіз за межі міста.
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Патрульні виявили заявницю у Криворізькому районі, поблизу селища Радушне.
Жінка розповіла, що зловмисник залишив її на трасі, позбувся зброї та поїхав з місця,
– зазначили у поліції.
Відшукали і пістолет, закопаний у землю поблищу місця, де перебувала потерпіла.Зверніть увагу! Згодом туди ж повернувся й винуватець інциденту. 36-річний криворіжець пояснив, що таким чином хотів повернути дружину. Його затримали та передали слідчим.
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