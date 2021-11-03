Хотів помиритися: у Кривому Розі чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав колишню дружину

У Кривому Розі місцевий житель, погрожуючи пістолетом, викрав свою колишню дружину. Чоловік пояснив, що у такий спосіб хотів її повернути.

Правоохоронцям про інцидент, який стався 2 листопада, повідомила сама постраждала. Вона розповіла, що екс силою посадив її до автомобіля Skoda та вивіз за межі міста.

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Патрульні виявили заявницю у Криворізькому районі, поблизу селища Радушне.

Жінка розповіла, що зловмисник залишив її на трасі, позбувся зброї та поїхав з місця,

– зазначили у поліції.

Відшукали і пістолет, закопаний у землю поблищу місця, де перебувала потерпіла.

Викрадення в Україні: що відомо

У Львові 14 жовтня правоохоронці затримали зловмисників, які викрали 19-річну дівчину. Вони вимагали у її батька 2 мільйони євро викупу, погрожуючи, що він більше її не побачить.

Прокуратура завершила розслідування проти 36-річної жінки за викрадення та катування цивільного чоловіка. Підозрювана організувала банду, щоб заволодіти статками партнера.

На Полтавщині група зловмисників викрала доньку місцевого депутата та бізнесмена. Зловмисники вимагали майже пів мільйона доларів у біткоїнах за звільнення його дитини.

Згодом туди ж повернувся й винуватець інциденту. 36-річний криворіжець пояснив, що таким чином хотів повернути дружину. Його затримали та передали слідчим.