Блогерка стверджує що хлопець розповідав їй у листуванні про попередні розбиті машини. Мовляв, серед них були Porsche Cayenne, Toyota Camry, Ford.

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Також хлопець нібито ділився із блогеркою відео, як він порушує правила дорожнього руху. Наприклад, їздить на червоне або перевищує швидкість.

Кривуц стверджує, що неповнолітній писав їй, що можна вирішити все за 100 – 200 доларів.

Хотів вразити дівчину

Разом з Миколою в Infinity їхали двоє 19-річних хлопців та 16-річна пасажирка. Блогерка розповіла, що ця дівчина подобалась ймовірному винуватцю. Перевищивши швидкість, він нібито хотів її вразити.

Міг навіть не помітити світлофор

Infinity спричинила ДТП, вилетівши на червоне світло світлофора. Кривуц припустила, що швидкість автомобіля на проспекті Гагаріна була під 200 кілометрів на годину, тому він міг і не помітити світлофор.

Хто така Анна Кривуц Це 19-річна харківська автоблогерка. Вона відома конфліктами із правоохоронцями. За кілька років водіння дівчина вже встигла отримати 6 протоколів щодо порушення правил дорожнього руху. З них 4 вона виграла, а ще 2 перебувають на стадії розгляду.

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