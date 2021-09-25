Наприклад, з Вінницької області приїхали Володимир та Катерина Хом'ячуки – батьки курсанта Максима Хом'ячука. Разом з ними був і старший брат хлопця.

Важливо Тисячі людей несуть квіти: на Харківщині вшановують пам'ять загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Дуже важко. Кожен день одне і те саме: 25 вересня. Кожен ранок прокидаюся, відкриваю очі – немає, тільки фотографія — він дивиться. І нічого, більше нічого немає,

– сказала мати загиблого льотчика. На місці катастрофи встановили камінь

На місці загибелі льотчиків встановили камінь. Згодом на майданчику встановлять пам'ятний знак. Це планують зробити до кінця року.



Пам'ятний камінь на місці трагедії / Фото "Суспільне"

Володимир Хом'янчук обурений, що за рік не змогли встановити пам'ятника.

"За рік не змогли поставити якого обеліску нормального, хіба це ставлення... Він хотів захищати країну, жити й служити для людей, для всіх нас. Каже: "Я хочу бути бойовим льотчиком. Не хотів бути транспортником", – наголосив батько загиблого курсанта.



Курсанти прийшли вшанувати пам'ять товаришів / Фото "Суспільне"

Авіакатастрофа під Чугуєвом: що відомо

Літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що у Харківській області.

На борту були 27 людей. На жаль, загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижив тільки 1 курсант.

З'ясували, що трагедія сталась через сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Авіакатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу