"Хотів померти в Росії, а здох у Сирії": соцмережі жваво обговорюють збиття у Сирії російського Су-25

Збиття у Сирії російського військового літака Су-25 та загибель його пілота викликало неабиякий резонанс у мережі. Так, користувачі соціальних мереж узялися жваво обговорювати, коментувати та навіть зловтішатися із події.

Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув. Пілотом літака виявився уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який зрадив Україну

Зазначимо, що одним із приводів для такої реакції в мережі на цю подію став той факт, що президент Росії Володимир Путін ще в грудні 2017 року заявив про перемогу над терористами в Сирії, а також про виведення російських військ із території країни.

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- Слушайте, как так получилось, что несколько месяцев назад вы сказали, что войска из Сирии вывели, но самолёты до сих пор сбивают и летчиков убивают?

- Ну мы говорили, что нас и в Украине нет. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 февраля 2018 г.

Собираешь митинг в своем городе в поддержку войны и бомбежек, в этот же день сбивают твоего летчика. это Ватастополь детка. Больше митингов! — Ацтойный Севас (@fuckysebastopol) 3 февраля 2018 г.

Он хотел умереть в России, а сдох в Сирии. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 февраля 2018 г.

Утром выходишь на митинг за бомбежку Сирии.

Через несколько часов там уже сбивают самолет.

Совпадение?)) — Крымская Зима (@Wintercrim) 3 февраля 2018 г.

Мой СУ-25, как ястреб быстрый,

В небе голубом и чистом

С рёвом набирает высоту.

А нет, не набирает. — Капітан Діоксин (@pomaranchevyi) 3 февраля 2018 г.

В кармане сбитого российского пилота нашли заявление об увольнении из армии РФ. Оно было подписано ещё месяц назад. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 февраля 2018 г.

Россия бомбит Сирию сразу трупами — МинПанд (@crimeapanda) 3 февраля 2018 г.

Путинского лётчика присыпали пылью, чтобы выдать за жертву.



И вообще его там нет, он уволился день назад. pic.twitter.com/NjBXAfYNMT — Единый Урал / United Ural (@FreeUral_org) 3 февраля 2018 г.

Побежденные террористы и победивший их самолет pic.twitter.com/JxuU4X8AzK — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 3 февраля 2018 г.

Твое лицо когда ты профессиональный летчик и уклонился от удара pic.twitter.com/L4erELWDTy — Стрелок Сигарет (@streloksig) 3 февраля 2018 г.

Мне хочется задать один вопрос нашему МО! Если мы контролируем все небо и 98%территории Сирии, то почему сбивают только наши самолеты, а не самолеты пиндосовской коалиции? Или наше министерство только языком умеет? — Слава Алиферов (@aliferov6268) 3 февраля 2018 г.

Недовго музика грала, недовго фраєр танцював (с) https://t.co/F27rC20nkY — alla (@allachula) 3 февраля 2018 г.

мужик мечтал умереть в России.А умер в Сирии.Действительно как-то неловко вышло. — VIVAT UKRAINA! (@okskos) 3 февраля 2018 г.