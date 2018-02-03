"Хотів померти в Росії, а здох у Сирії": соцмережі жваво обговорюють збиття у Сирії російського Су-25
Збиття у Сирії російського військового літака Су-25 та загибель його пілота викликало неабиякий резонанс у мережі. Так, користувачі соціальних мереж узялися жваво обговорювати, коментувати та навіть зловтішатися із події.
Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув. Пілотом літака виявився уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який зрадив Україну
Зазначимо, що одним із приводів для такої реакції в мережі на цю подію став той факт, що президент Росії Володимир Путін ще в грудні 2017 року заявив про перемогу над терористами в Сирії, а також про виведення російських військ із території країни.
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