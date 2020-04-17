2100 метрів над рівнем моря: в ПАР облаштували будинок у старому сараї

Високо в горах на сході Південної Африки в місті Дулструм архітектурна компанія облаштувала ізольований будинок у старому ангарі. Житло розташоване на висоті приблизно 2100 метрів над рівнем моря.

Місцевість, де розташований будинок, відома своїм субальпійським кліматом. Тут часто прохолодна та туманна погода, пише Archdaily.

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Ділянка, на якій стоїть будинок, розташована в долині ріки. Концептуальна ідея помешкання полягає у злитті ландшафту з архітектурою – природного з людським.



Будівля є одним цілісним приміщенням / фото: Archdaily

Будинок є фактично однієї суцільною кімнатою, та поєднує в собі вітальню, їдальню та кухню. Окремо добудовувати довелось лише спальні та ванну. Дизайн інтер'єру тут – класичний мінімалізм.



Також тут великі панорамні вікна / фото: Archdaily

Під час будівництва архітектори прагнули перш за все не зіпсувати незайманості навколишнього середовища.



Неподалік помешкання протікає річка / фото: Archdaily

Жоден будинок ніколи не повинен бути на пагорбі чи на чому-небудь. Він повинен бути з пагорба. Належати до нього. Пагорб і будинок повинні разом співіснувати,

– розповіли представники архітектурної фірми.

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На ганку облаштували літню терасу з каміном / фото: Archdaily