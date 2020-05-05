22 умивальники: екологічний громадський простір, який закликає економити прісну воду – фото

Розташований на околиці Сан-Паулу, цей колись порожній простір перетворився на сенсорний лабіринт. Основною темою проєкту є необхідність нагадати відвідувачам, що запаси води треба економити.

Сенсорний лабіринт створили з вишуканим естетичним відчуттям, гармонізуючи сміливі геометричні лінії з гарного пейзажу і м'якою рослинністю, пише Archdaily.

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Простір складається з маршруту, де вода відіграє головну роль, що пов'язує їх і веде до кульмінації – басейну, який застелений зеленими камінчиками, що перегукуються з рослинністю.



Простір просякнутий екологічними ініціативами / фото: Archdaily

Відвідувачі можуть побачити інсталяцію, яка складається з 22 умивальників та кранів, що ніби випадково відображаються на іншій стіні.



Така інсталяція пояснює скільки люди витрачають води в душі / фото: Archdaily

Вартий уваги також водоспад, який створили з 33 душів. Така інсталяція робить ілюзорну водяну завісу та додає спокою на території простору.



Туалети тут виконані з сучасних матеріалів / фото: Archdaily

Туалети тут зроблені з керамічної порожнистої цегли, яку широко застосовують в бразильській модерністській архітектурі.



Позаду інсталяції з душем дизайнери вирішили створити стіну з дрібного каміння / фото: Archdaily

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Всі кущі та грунтові покриви також вирощуються на місцях, споживають мало води, оскільки вони адаптовані до місцевого клімату. Також дощова вода використовується для зрошення та для басейну, а світлодіодне освітлення забезпечує низьке споживання енергії.