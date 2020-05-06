4 масштабних архітектурних проєкти з металевих контейнерів – фото

В часи коли архітектори шукають альтернативні матеріали для реалізації своїх проєктів, старі металеві контейнери часто стають бажаною альтернативою. Ми зібрали для вас 5 найкращих таких архітектурних проєктів.

Будівлі з контейнерів зібрані в книзі "Контейнер Атлас", пише Dezeen.

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Тут присутні громадські центри, розкішні будинки, ресторани та торгові приміщення.

4 масштабних архітектурних проєкти з металевих контейнерів

Торговий комплекс в Сеулі



Комплекс займає майже весь квартал / фото: Dezeen

Торговий комплекс, який повністю виконаний із старих металевих портових контейнерів, розташований на околиці столиці Південної Кореї. Встановили його в дуже короткі терміни та так, щоб можна було легко демонтувати.

Ці будівлі також є відображенням духу торгівлі: міжнародність, портовий дух, багатофункціональність та перевезення вантажів,

– розповів розробник.

Кампус, Нідерланди



Будівля має два поверхи / фото: Dezeen

Це мій улюблений проєкт з нової редакції Container Atlas, адже це перша будівля контейнерів зі сталі,

– пояснив особливість будівлі автор книги.

Будівля розглядається як новаторський проєкт архітектури контейнерів у Європі. Раніше ці сталеві контейнери служили лабораторією.

Containerwerkstatt, Німеччина



Офіси облаштовані в кожному контейнері / фото: Dezeen

В цих контейнерах дизайнери вирішили облаштувати офіс. За словами розробників, перевагою робочого місця в металевому контейнері є пуристична, мінімізована та дуже економічна аура.Також такий вид контейнерів є одним з найлегших.

Містка арматура в кутах контейнерів дозволяє швидко та легко змінювати конфігурацію контейнера,

– пояснив один з проєктантів.

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Приватний будинок, Каліфорнія



Будівлю зведуть посеред пустелі / фото: Dezeen

Ця резиденція – один із найактуальніших проєктів, який зараз спостерігається в архітектурі з металевих контейнерів, з моєї точки зору,

– зазначив автор книги.

З інженерної точки зору втілити такий проєкт в життя буде важким завданням, проте це реально. Втім поки будівництво заморозили ще перед початком робіт.