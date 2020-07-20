5 проєктів з Португалії, які дали друге життя старим будинкам – фото
Переобладнання будівлі ніколи не ввжалося простим завданням. Воно не тільки вимагає особливої чутливості до історичної цінності споруди, але й розуміння ефективності повторного використання тих чи інших елементів. Адже йдеться про вплив як на дизайн, так і на навколишнє середовище.
Будинки з повторно використаних матеріалів сьогодні є популярними в усьому світі, повідомляє Archdaily.
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5 переобладнаних будівель з Португалії
Приватний будинок на старій споруді
Будиночок має площу всього кілька квадратних метрів та побудований з екологічних матеріалів. Сучасний дах дозволяє приміщенню збирати дощову воду.
Проєкт розташований в селі Еспіунка / Фото Archdaily
Виставковий центр на руїнах старого театру
Два португальські архітектори надали нове життя руїнам неокласичного театру в Лісабоні. Залишки будівлі були покриті бетонним шаром і законсервовані у скляному павільйоні. В результаті вийшов багатоцільовий простір, де можуть відбуватися події та вистави.
Руїни законсервовані всередині / Фото Archdaily
Офіс в старих промислових будівлях
Для розміщення нових офісів юридичної фірми Vieira de Almeida Associados вибрали дві історичні кількаповерхові будівлі в центрі Лісабона. В цьому випадку старі та непотрібні місту будівлі стали домівкою та сучасним офісом для фірми.
Сьогодні тут сучасний офісний простір / Фото Archdaily
Прибудова до замку у вигляді сходів
Замок португальського міста Помбаль є відомим туристичним об'єктом, проте тут не вистачало приміщення для персоналу. Саме його і вирішили добудувати у вигляді сходів.
Замок стоїть тут ще з часів панування Римської імперії / Фото Archdaily
Фермерський будинок
Фермерський будинок, якому понад сто років, сьогодні використовують для виставкового залу місцева торгова фірма. Найцікавіше, що в інтер'єр вирішили не втручатись взагалі.
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В будівлі лише укріпили стіни та перекриття / Фото Archdaily