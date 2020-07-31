Архітектурна компанія SOM представила проєкт під назвою "Центр фінансів Гренландії". Будівля матиме 500 метрів висоти та абсолютно дзеркальний фасад. Більше про найвищу будівлю провінції Цзянсу – читайте в матеріалі.

Будівлю проєктували з кінця 2017 року, а сьогодні з'явився готовий концепт найвищого хмарочоса у місті Нанкін, повідомляє Archdaily.

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Міжнародний фінансовий центр Гренландії матиме 500 метрів висоти, та складатиметься зі 104 наземних поверхів та ще 5 підземних.



Будівля насправді не матиме стосунку до Гренландії / Фото Archdaily

За словами архітекторів, при розробці будівлі вони надихались багатою архітектурною історією міста. Так, в Нанкіні багато історичних архітектурних цікавинок, такі як в'ізні ворота, мости чи фортеці.



Хмарочос матиме дзеркальний фасад / Фото Archdaily

Хоч зовні будівля здається легкою та повітряною, але її серцевина є залізобетонною, а отже приміщення має витримувати землетруси.



Також тут буде вхід до станції метро / Фото Archdaily

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Проєкт буде виконувати роль транспортного вузла. Тут розмістять пункту сполучення різних методів транзиту, серед яких метро, ​​автобуси, пішохідні доріжки та підземні переходи.



Інтер'єр тут буде доволі футуристичним / Фото Archdaily