В місті Антверпен, що в Бельгії, архітектори спроєктували та втілили в життя проєкт будинку, який "готовий до наступного століття". Головною особливістю таун хаусу є його передня стіна, яка майже на 100% складається зі скла. Зокрема більшу частину стіни займають 6-метрові скляні двері.

Такі шарнірні двері є найбільшими у світі, їхні розміри становлять – 6 метрів у висоту на 3 метри в ширину, повідомляє Archdaily.

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Загалом будівля має три поверхи. На першому поверсі розташовані кухня та їдальня, а також підвісний офіс (над кухнею), гараж та різні господарські приміщення.



Двері справді здаються величезними / Фото Archdaily

На верхніх поверхах розміщені великі спальні з ванною кімнатою на кожному поверсі.



Прямо над кухнею на балконі облаштували невеличкий домашній офіс / Фото Archdaily

Інтер'єр в будинку грунтується на контрасті з екстер'єром. Адже зовні будинок оброблений металом, що забарвлений у темний колір, а всередині стіни пофарбовані у білі тони.

Підлоги на усіх поверхах тут бетонні.

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