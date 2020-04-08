64 поверхи: в Маямі побудували найвищий житловий будинок міста – фото хмарочоса

Нещодавно побудована Brickell Flatiron – найвища повністю житлова будівля в Маямі. Будівля має 64 поверхи та майже 225 метрів висоти, а також пропонує мешканцям велику терасу на даху.

Будівля з криволінійним фасадом розташована в одному з найпопулярніших житлових кварталів Маямі, пише Archdaily.

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Зі стрімким приростом населення в цьому районі, останнім часом з'являються високі житлові вежі, які разом створюють один з найдинамічніших міських центрів у світі. Brickell Flatiron повністю побудована, а мешканці вже почали переїжджати.



Навколо розташовані знакові хмарочоси для міста / фото: Archdaily

Вежа була розроблена дизайнером та архітектором Луїзом Ревуелтою. Будинок стоїть за багатьма знаковими багатоповерхівками міста, серед яких Бристольська вежа, Санта-Марія та EPIC Residences & Hotel.

Коли ми почали розвивати свої проєкти в Маямі на початку 90-х, наша фірма розглядала цей район як "порожнє полотно", яке одного дня оживе як живий житловий і комерційний район, де вулиці житимуть цілодобово,

– розповів засновник компанії CMC Group Уго Коломбо.



Навколо будинку висадили пальми / фото: Archdaily

Інтер'єри квартир повторюють вигини фасаду, а дизайнер сам відповідав за укомплектування квартир меблями.

Brickell Flatiron виділяється своїм унікальним розкішним стилем життя, вбудованим у міський пейзаж, і є відображенням самого Маямі як космополітичного міста з центром міста, яке процвітає,

– підкреслив Уго Коломбо.

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З даху можна побачити бухту міста / фото: Archdaily

Хмарочос пропонує як однокімнатні економні квартири, так і дорогі п'ятикімнатні. На даху мешканцям пропонують Sky Spa, Sky Pool та Sky Gym із 360-градусним панорамним видом на бухту та міський пейзаж міста Маямі.