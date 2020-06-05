Архітектурна компанія Herzog & de Meuron представила проєкт найвищої будівлі Канади. Хмарочос буде прозорим та матиме загалом 80 поверхів. Дата завершення будівництва поки невідома.

Всього будівля матиме приблизно 324 метри у висоту, пише Archdaily.

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Якщо проєкт таки буде втілений у життя, то саме ця будівля стане найвищим житловим будинком не лише Торонто, але й усієї Канади.



Поки хмарочос виглядає доволі амбітним проєктом / Фото Archdaily

Вежа буде розташована біля північно-західного кута вулиць Блер та Бей у мікрорайоні Йорквіль. Землю там викупили ще у 2016 році за понад 86 мільйонів доларів. Запропонована будівля має на меті максимально використати площу та скористатися краєвидами.



Офісні приміщення розташуються внизу будівлі / Фото Archdaily

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Планується, що хмарочос включатиме шістнадцять поверхів, які присвячені офісам та торговим приміщенням, решта 64 поверхи будуть житловими. На терасі розмістять великий ресторан.