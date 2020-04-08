8 порад для облаштування кухні у вашій квартирі – фото

Хоч функція кухні лишається незмінною протягом багатьох років, дизайнерські концепції кімнат сильно відрізняються. Закриті, відкриті, кухні-студії та інші типи мають свої особливості, але облаштування кімнат усіх типів вимагають вдалих дизайнерських рішень. Як облаштувати вдалу та багатофункціональну кухню – читайте в матеріалі.

Щоб правильно адаптувати кухню для власних потреб, потрібно підходити до цього питання поінформованим, пише Archdaily.

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8 порад для облаштування кухні у квартирі

План



Холодильник не може бути поруч з плитою / фото: Archdaily

Першим кроком до облаштування кухні є чіткий план кімнати. Основне правило, яке слід взяти до уваги – система трикутника, де раковина, плита та холодильник розміщені вздовж трьох різних стінок і утворюють трикутник. Такий принцип дозволяє уникнути прямого контакту між теплими та холодними зонами.

Якщо у вас маленька кухня і плита, мийка та холодильник розташовані вздовж однієї стіни, то уникати передачі тепла все ж бажано. В такому випадку плита та холодильник мають бути розташовані на протилежних ділянках.

Простір



Мінімально необхідним простором для однієї особи є приблизно 60 сантиметрів / фото: Archdaily

Особливо на маленьких кухнях найважливішим пунктом є простір. Варто добре подумати в яких саме зонах ви найбільше проводитиме часу під час готування їжі і враховувати, що двері приладів та шаф відкриваючись, будуть зменшувати вашу мобільність.

Раковина та стільниця



Важливо, щоб вам було зручно / фото: Archdaily

Рекомендована висота стільниць не менше 60 сантиметрів, висота раковини повинна бути від 83 до 90 сантиметрів. Врахуйте, що мийка повинна бути приблизно на 5 сантиметрів нижче висоти зігнутого ліктя під кутом 90 градусів.

Нижні шафки



Розмір кухні в цьому випадку неважливий / фото: Archdaily

Між верхньою частиною та нижньою частиною стільниці повинно бути приблизно від 50 до 60 сантиметрів простору для кухонних шафок. У зоні над мийкою ідеально, щоб глибина шафки на 30 сантиметрів менша, ніж в інших частинах кухні.

Верхні шафки



Верхні шафки треба ставити, відштовхуючись від зросту членів родини / фото: Archdaily

Для зберігання для каструль рекомендована ширина шафок становить від 50 до 55 сантиметрів, а висота – від 20 до 35 сантиметрів. Для посуду та необхідна ширина від 30 до 35 сантиметрів і висота від 15 до 25 сантиметрів, а для зберігання пляшок і баночок рекомендується використовувати полицю понад 40 сантиметрів в ширину і близько 12 сантиметрів висоти між ними.

Для людини середнього зросту максимальна висота для найвищої полиці повинна становити близько 1 метра та 95 сантиметрів.

Стільці



Стільці теж потрібно підбирати під власний ріст / фото: Archdaily

Для того, щоб на кухні було зручно пообідати, стільці теж повинні мати певну висоту. Так, стільці, лавки чи крісла в столовій зоні кухні повинні мати висоту від 30 до 45 сантиметрів.

Матеріали



На мінімалістичних кухнях зазвичай домінують темні відтінки / фото: Archdaily

Для кухонних меблів найчастіше обирають дерево, проте варто звернути увагу на робочі поверхні. Для стільниць рекомендується каміння, граніт, плитка або полірований бетон. Проте такі матеріали зазвичай дорого коштують.

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Освітлення



Також підійде точкове освітлення / фото: Archdaily

Обов'язковим є центральне освітлення, але не менш важливим є додаткове освітлення над усіма робочими зонами кухні. Рекомендується використовувати лампи з холодним світлом. Стильним варіантом буде використання світлодіодних стрічок.