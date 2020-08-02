IJ Klopper – це проєкт футуристичного підводного тунелю в Амстердамі, який буде призначений для велосипедистів та матиме спіральну форму. Споруда покликана з'єднати центральний вокзал Амстердама та Amsterdam Noord (північний). Чому проєкт поки під питанням – читайте в матеріалі.

Амстердам є одним з найбільш дружнім до велосипедистів містом, адже тут двоколісним користується велика кількість населення, повідомляє Дім 24.

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Проєкт тунелю був запропонований архітектурною фірмою Syb van Breda & Co та повинен розвантажити ділянку дороги від центрального залізничного вокзалу міста до північного.



Проєкт зменшить велосипедний трафік / Фото Syb van Breda & Co

Приголомшливий тунель має спіральну систему, де замість сходів будуть встановлені велосипедні доріжки. Пішоходи також можуть використовувати тунель, використовуючи окремі смуги всередині.

Нахил тут невеликий, тож дістатись до одного або іншого вокзалу не стане проблемою. Річ у тім, що вокзали розділяє канал, тож велосипедисти використовують паромну переправу.



Міст обійдеться місту дорожче / Скріншот Syb van Breda & Co

Проєктанти кажуть, що такий тунель обійдеться місту дешевше, ніж будівництво мосту.

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Вперше проєкт був запропонований в кінці 2019 року, проте влада міста відмовилась від цієї ідеї. Проте громадський тиск постійно росте, тож існує імовірність, що містяни дочекаються тунелю.