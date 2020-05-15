Анти-вандалізм: в Австралії звели сучасний хмарочос на історичному будинку в центрі міста – фото

Проєкт "Колінз-хаус" розроблений, щоб покращити зовнішній вигляд однієї з центральних вулиць Мельбурна елегантною сучасною спорудою. Проте будівництво розгорнули на 7-поверховому історичному будинку. Чи вдалось архітекторам справді покращити зовнішній вигляд міста – дивіться в матеріалі.

Основним надбанням чергового багатоповерхового будинку є історична будівля в нижній частині нового проєкту, яка була побудована ще в 1908 році, пише Archdaily.

Нова частина хмарочосу поєднана з історичною будівлею та є місцем зустрічі старої та нової архітектури міста. Стара частина багатоповерхівки сьогодні виконує роль фойє.



Непросто було також отримати дозвіл на будівництво / фото: Archdaily

Будівництво стикалося з великою кількістю проблем, адже невеличкий старий будинок вважається історично важливим для міста, а майданчик для нового будівництва був дуже вузьким.



Це вже не перша надбудова в центрі Мельбурна / фото: Archdaily

Вихідною точкою в дизайні екстер'єру будівлі є вдосконалення конструкційної системи. Н-подібну вертикальну бетонну конструкцію обшивають склом, щоб надати їй елегантності. Також важливо було зробити дизайн схожим на сусідні багатоповерхівки, створюючи цілісний міський ландшафт.



Фасад старого будинку тут повністю збережений / фото: Archdaily

Надбудова має 27 поверхів, із розкішною загальною кімнатою для мешканців та терасовою зоною і тренажерними залами з видом на місто.



Історичний інтер'єр теж вирішили зберегти / фото: Archdaily