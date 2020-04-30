Антибактеріальні поверхні: як зміняться будівельні стандарти медичних установ після пандемії

Будь-який архітектурний проєкт повинен забезпечувати безпеку та добробут його мешканців, проте антибактеріальне покриття особливо актуальне саме для приміщень охорони здоров'я. Як виглядатимуть поверхні в лікарнях та поліклініках – читайте в матеріалі.

Над розробкою антибактеріальних поверхонь сьогодні працюють багато компаній, пише Archdaily.

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Патогенні бактерії та віруси найчастіше живуть на поверхнях, звичайна дезінфекція яких не до кінця ефективна.

Хоча миття рук та дезінфекція поверхонь є ефективними для пом'якшення розповсюдження цих бактерій та вірусів, вибір правильних матеріалів допоможе ще більше покращити гігієну поверхонь, в тих місцях, де є скупчення хворих та людей з ослабленим імунітетом,

– розповідають розробники антибактеріальних поверхонь.

Вже зараз в дорогих приватних клініках використовують однорідні поверхні, без пор і з антибактеріальними властивостями в лікарняних кабінетах, де рівень санітарії повинен бути максимально високим.



Звичайної дезінфекції буде мало / фото: Archdaily

Проте часто в такому випадку доводиться жертвувати естетичною складовою.

Саме тому сьогодні пропонуються гладкі на дотик матеріали, подібні до природного каменю, який містить усі передові властивості, що перешкоджають росту бактерій та грибків.



Цим матеріалом можна облицьовувати різні поверхні / фото: Archdaily

Такий матеріал дозволяє покривати навіть великі за площею поверхні без помітних стиків. Цей тип твердої поверхні можна використовувати на внутрішніх і зовнішніх стінах, а також в дизайні меблів, таких як стільниці, робочі столи та обладнання для ванних кімнат і кухонь. Також таку поверхню можна легко очистити звичайними мийними засобами.



Антибактеріальні поверхні можна мити звичайними мийними засобами / фото: Archdaily

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Переваги антибактеріальних матеріалів поширюються на всі типи проєктів, і через їх різноманітність оздоблень, кольорів та фактур вони все частіше застосовуються у житлових інтер'єрах, також в готелях, ресторанах та громадських приміщеннях.

А на тлі загрози спалаху нової хвороби, вони ставатимуть все популярнішими в усьому світі.