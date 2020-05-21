Апартаменти в підземеллі: на Прикарпатті продають старий бункер на 2,5 тисячі квадратних метрів

Фонд державного майна виставив на аукціон занедбаний бункер в Івано-Франківській області. Усі охочі можуть придбати підземну споруду на 2,5 тисячі квадратних метрів у селі Лесівка – стартова ціна лоту 1,78 мільйона гривень.

Бункер був введений в експлуатацію у 1977 році, повідомляє офіційний сайт Фонду державного майна.

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З моменту здобуття Україною незалежності, бункер перейшов під управління Міністерства оборони, а у 2002 році до сфери управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації.



Будівлі потрібна реконструкція / фото: Фонд державного майна

Станом на сьогодні все обладнання демонтоване, а споруда перебуває в незадовільному стані. Бункер характеризують як збірно–монолітне приміщення котлованного типу. Матеріал – залізобетон.



Аукціон повинен відбутись вже 22 травня / фото: Фонд державного майна

Завжди мріяли про власний бункер з територією довкола нього? Маємо цікаву пропозицію. 22 травня має відбутися онлайн-аукціон з продажу спеціальної підземної фортифікаційної споруди площею понад 2 тисяч метрів квадратних,

– йдеться в повідомленні.

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Детальна інформація про земельну ділянку навколо бункера відсутня / фото: Фонд державного майна

Розташування бунера на карті: