Архітектура Грузії: футуристичний музичний театр в Тбілісі – приголомшливі фото
Сучасним архітектурним символом Тбілісі та й усієї Грузії є новий музичний театр та виставковий зал. Зовні будівля має футуристичний вигляд та не один раз визнавалась кращою сучасною спорудою країни. Більше фото будівлі дивіться в матеріалі.
Загалом будівля складається з двох різних елементів продовгастої форми, які з'єднані в унікальне тіло біля підпірної стіни, повідомляє Archdaily.
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Кожен з елементів тут має свою функцію: одна частина тут є музичним театром, а інша великим виставковим залом.
Навколо споруди є великий парк / Фото Archdaily
Театр розрахований на 566 місць, також тут є велике фоє, та кілька технічних приміщень для театральної техніки.
Вхід до виставкового центру можливий лише через сходи / Фото Archdaily
Виставковий зал менший за площею та відкриває свій вхід великим пандусом з вулиці.
Відвідувачі музичного театру мають вид на старий Тбілісі / Фото Archdaily
Зал музичного театру, навпаки, вилітає з землі і дозволяє користувачам, що перебувають у фоє, отримати краєвид на річку та горизонт міста.
Влітку навколо будівель часто прогулюється багато людей / Фото Archdaily
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Обидві будівлі ніби перископи для міста, які дивляться в бік річки, що тече навколо історичного центру Старого Тбілісі.