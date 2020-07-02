Сучасним архітектурним символом Тбілісі та й усієї Грузії є новий музичний театр та виставковий зал. Зовні будівля має футуристичний вигляд та не один раз визнавалась кращою сучасною спорудою країни. Більше фото будівлі дивіться в матеріалі.

Загалом будівля складається з двох різних елементів продовгастої форми, які з'єднані в унікальне тіло біля підпірної стіни, повідомляє Archdaily.

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Кожен з елементів тут має свою функцію: одна частина тут є музичним театром, а інша великим виставковим залом.



Навколо споруди є великий парк / Фото Archdaily

Театр розрахований на 566 місць, також тут є велике фоє, та кілька технічних приміщень для театральної техніки.



Вхід до виставкового центру можливий лише через сходи / Фото Archdaily

Виставковий зал менший за площею та відкриває свій вхід великим пандусом з вулиці.



Відвідувачі музичного театру мають вид на старий Тбілісі / Фото Archdaily

Зал музичного театру, навпаки, вилітає з землі і дозволяє користувачам, що перебувають у фоє, отримати краєвид на річку та горизонт міста.



Влітку навколо будівель часто прогулюється багато людей / Фото Archdaily

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Обидві будівлі ніби перископи для міста, які дивляться в бік річки, що тече навколо історичного центру Старого Тбілісі.