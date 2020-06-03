Австралійська архітектурна фірма Cox Architecture реалізувала проєкт першого національного морського музею Китаю. Будівля складається з чотирьох перевернутих кораблів, які посередині розділяє велика приймальна зала. Кожна з частин будівлі присвячена окремій тематиці.

Сам музей розташований на березі жовтого моря неподалік китайського міста Тяньцзінь, повідомляє Dezeen.

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На території площею 80 000 квадратних метрів музей розміщує шість експозиційних площ і 15 виставкових залів.



Виставкові зали поєднані по двоє / Фото Dezeen

Попри свій цікавий зовнішній вигляд, будівля є цілком практичною, зокрема форма даху дозволяє впоратися з великим снігопадом. Зовні дах облицьований металевими листами, а зсередини деревом.



Зсередини дах справді нагадує корпус корабля / Фото Dezeen

За словами архітекторів, будівля є "відкритою долонею", яка зосереджена навколо центрального заскленого приймального залу та трьома виставковими рівнями, які разом створюють драматичну візуальну вісь через будівлю та назовні.



Так зсередини виглядає приймальна зала / Фото Dezeen

Всередині зали характеризуються кам'яною підлогою та білими стінами, які створюють яскраві, відкриті атріумні простори, на відміну від більш закритих виставкових залів.



Кожен зал присвячений різній темі / Фото Dezeen

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Територія, на якій стоїть будівля відрізняється своєю болотистістю. Проте її висушили та засадили парком з усіма зручностями для відвідувачів.