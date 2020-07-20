Молодіжний архітектурний конкурс CANaction, який був заснований Інститутом архітектури Дессау в Німеччині, сьогодні є своєрідним "шляхом до Європи" для молодих українських архітекторів. Фахівці, яким не більше 35 років сьогодні мають змогу втілити в життя власні проєкти. Цьогорічним переможцем стала Марія Семибратова з її проєктом реінтеграції індустріальної зони на київському Подолі.

Всього в фіналі було понад 118 проєктів, повідомляє Archdaily.

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Поділ – є історичним та культурним центром української столиці. Тут поєднуються історичні житлові будинки з театрами, галереями, готелями та промисловою зоною.



Візуалізація проєкту / Фото Archdaily

Ідея полягає в тому, щоб зосередити увагу саме на промисловій зоні, та реінтегрувати її в бурхливе життя Києва. Ця зона має вирішальне значення для району, адже розташована на березі річки, проте закрита і відрізана від пішоходів.



Деякі будівлі планують просто переобладнати / Фото Archdaily

Проєкт є розробкою стратегії "перезавантаження" набережної. Її можуть відкрити для пішоходів, створити нові можливості для роботи, доступного життя, дозвілля, спілкування та спорту для молоді Києва.



Основні постулати проєкту / Фото Archdaily

Згідно з проєктом тут може з'явитись житлова зона, коворкінги, парки та спортивні майданчики.



Набережна сьогодні практично не використовується / Фото Archdaily

Ідея полягає в тому, щоб під одним дахом залучити молодих людей із численних творчих напрямків, таких як мистецтво, медіа чи IT.

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Ключовим простором в оновленій індустріальній зоні може бути виставкова зона, яка привертає увагу людей під час прогулянки по річці. Інша функція – публічна бібліотека. Також проєкт включає реконструкцію мосту на Рибальський острів.