Архітектурна фірма Захи Хадід розробила "зелену" будівлю для китайської фірми – фото
Zaha Hadid Architects поділилися дизайном для кампусу компанії з Китаю, яка бореться проти кліматичних змін. За словами розробників це буде "зелена" будівля змішаного використання, яка обладнана сучасними технологіями. Більше інформації в матеріалі.
Розмістять кампус на північному сході Шанхаю біля річки Хуанпу, у формі трьох взаємопов'язаних веж із розвагами та міським парком на його базі, пише Dezeen.
Схоже: Архітектурна фірма Захи Хадід побудує екологічне житло в Гондурасі – фото неймовірних будівель
Розробкою керував директор фірми Патрік Шумахер, який вважає, що новий кампус стане орієнтиром розвитку міста.
Дизайн від Zaha Hadid Architects включає сонячні панелі і використовуватиме перероблені матеріали та збірні компоненти під час будівництва будівлі.
Фірма поки не показує детального проєкту / Фото Dezeen
Загалом приміщення матимуть 218 тисяч квадратних метрів корисної площі.
Цікаво, що сміття утилізовуватимуть на території кампусу, а кондиціонування приміщення відбуватиметься шляхом використання льоду, який вироблятиметься протягом ночі.
Будівля претендуватиме на світові відзнаки / Фото Dezeen
Будівля збиратиме дощову воду, яку використовуватимуть в побуті, а весь кампус буде обладнаний системою "розумного будинку", тож усі процеси регулюватимуться самою будівлею.
До теми: Квіти в цеглі: в Амстердамі зведуть стильний та екологічний житловий хмарочос – фото
Так, окрім іншого, працівники компанії зможуть ходити по території не торкаючись брудних поверхонь, адже система зчитуватиме їхні біометричні дані та сама відчинятиме двері чи вікна.