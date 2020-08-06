Zaha Hadid Architects поділилися дизайном для кампусу компанії з Китаю, яка бореться проти кліматичних змін. За словами розробників це буде "зелена" будівля змішаного використання, яка обладнана сучасними технологіями. Більше інформації в матеріалі.

Розмістять кампус на північному сході Шанхаю біля річки Хуанпу, у формі трьох взаємопов'язаних веж із розвагами та міським парком на його базі, пише Dezeen.

Схоже: Архітектурна фірма Захи Хадід побудує екологічне житло в Гондурасі – фото неймовірних будівель

Розробкою керував директор фірми Патрік Шумахер, який вважає, що новий кампус стане орієнтиром розвитку міста.

Дизайн від Zaha Hadid Architects включає сонячні панелі і використовуватиме перероблені матеріали та збірні компоненти під час будівництва будівлі.



Фірма поки не показує детального проєкту / Фото Dezeen

Загалом приміщення матимуть 218 тисяч квадратних метрів корисної площі.

Цікаво, що сміття утилізовуватимуть на території кампусу, а кондиціонування приміщення відбуватиметься шляхом використання льоду, який вироблятиметься протягом ночі.



Будівля претендуватиме на світові відзнаки / Фото Dezeen

Будівля збиратиме дощову воду, яку використовуватимуть в побуті, а весь кампус буде обладнаний системою "розумного будинку", тож усі процеси регулюватимуться самою будівлею.

До теми: Квіти в цеглі: в Амстердамі зведуть стильний та екологічний житловий хмарочос – фото

Так, окрім іншого, працівники компанії зможуть ходити по території не торкаючись брудних поверхонь, адже система зчитуватиме їхні біометричні дані та сама відчинятиме двері чи вікна.