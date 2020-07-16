Німецький модельєр та фотограф Френк Кунерт досліджує "абсурдність життя" завдяки своїм роботам. Мініатюри ручної роботи німецького художника відтворюють звичайні архітектурні сцени, які, якщо придивитись, розповідають сюрреалістичний сценарій. Більше робіт фотографа дивіться в нашому матеріалі.

Пропонуємо до вашої уваги 7 сюрреалістичних архітектурних робіт Френка Кунерта, пише Dezeen.

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Квартира під мостом або в стінах фабрики – це лише краплина з усіх робіт художника.

7 сюрреалістичних архітектурних сцен

Дивний готель



Готель є доволі сюрреалістичний / Фото Dezeen

Готель, де рецепція та стійка реєстрації розташовані в невеличкій кімнаті поряд з самим готелем. Номери та ресторан розміщені на пристойній висоті від землі. Тут відсутній ліфт, а щоб дістатись до своєї кімнати, доведеться лізти по стінах.

Будинок "під мостом"



Вхід в будинок розташований біля швидкісної смуги / Фото Dezeen

Опорний стовп для автомобільного віадука теж може послужити місцем для розташування власної квартири.

Все починається з ідеї, яка стосується абсурдності життя,

– каже Кунерт.

Квартира, де "все під рукою"



Квартира має все необхідне в маленькому санвузлі / Фото Dezeen

Мініатюрна до абсурдності квартира у невеличкому санвузлі містить нахилений матрац, невеличкий столик та навіть плитку для приготування їжі. Таким чином на 1 квадратному метрі є ванна, спальня, кухня, їдальня та вітальня.

Будинок в стіні заводу



Балкон сильно контрастує зі стінами заводу / Фото Dezeen

Ще один абсурдний проєкт – житло в стіні великої фабрики. Інтер'єр нам не доступний, проте художник робить ставку на монументалізм стін та їхній контраст з красивим балконом.

Музей сучасного мистецтва



Щоб відвідати музей, вхідного квитка буде мало / Фото Dezeen

А тут майже немає нічого незвичайного. Вхід до музею попри наявність сходів виглядає абсурдно, адже потрапити туди нереально.

Кімната з "відкритою стіною"



Стіна тут повністю прозора / Фото Dezeen

Це нова робота художника, яка натякає на карантинні обмеження під час пандемії коронавірусу. Тут представлена панорамна стіна, яка ніби дозволяє мешканцю вийти на вулицю, проте насправді загороджена склом.

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Приватність в ресторані



Інтроверти б оцінили / Фото Dezeen

Стара робота Кунерта, яка сьогодні набула нових значень. Тут представлений столик, який поділений на секції для людей, які прагнуть приватності в публічних місцях. Непогана ідея для ресторанів під час пандемії. Чи не так?