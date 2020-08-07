Архітектурна студія Partners Hill розробила "довгий" будинок об'єднавши кілька приміщень в Австралії. Довжина будівлі становить 110 метрів, а всередині окрім житлових приміщень також є кулінарна школа і сільськогосподарські простори.

Будинок розташований у місті Дейлсфорд, що у штаті Вікторія, пише Dezeen.

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Архітектори працювали понад 10 років над розробкою багатофункціонального приміщення. В результаті у "довгому" будинку є ферма, ресторан та кулінарна школа, кімнати для гостей та житлові приміщення для власників.



Метою було забезпечити сім'ю усім необхідним для роботи та проживання / Фото Dezeen

Будинок підкреслює, скільки потрібно для кількох людей, щоб комфортно проживати і процвітати. Жменька тварин, достатня кількість води та цілорічні культури,

– кажуть архітектори.



Власники також дають уроки з кулінарії / Фото Dezeen

Втім, архітектори попри зачарування краєвидами на ділянці, зрозуміли, що тут доволі екстремальні погодні умови. Так, місцевість піддається сильному вітру, нерівномірним опадам та снігу взимку.

До того ж, до власників у гості часто навідуються дикі тварини, серед яких кенгуру.



Кожна кімната в житлових приміщеннях вирізняється яскравим кольором / Фото Dezeen

Таке "красиве, але вороже" середовище – це саме те, що спонукало партнерів розробити Longhouse як величезну структуру у вигляді сараю, яка була б "достатньо великою і захищеною".

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Фасад тут покритий панелями, які добре пропускають світло, а дах збирає воду. Інтер'єр в будинку має переважно дерев'яне облицювання.

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