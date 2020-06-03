Австрійський уряд реконструюватиме будівлю, в якій народився Адольф Гітлер. Раніше стало відомо, що тут облаштують поліцейську дільницю. Таким чином будівлю планують "нейтралізувати", щоб вона більше не приваблювала неонацистів.

Будинок розташований в місті Браунау-на-Інні, де у 1889 році народився майбутній диктатор, повідомляє видання Chastime.

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За словами ініціаторів, план не передбачає докорінної перебудови. Вона матиме іншу форму вікон і оновлені верхні поверхи, а також новий дах.



Так виглядатиме будівля після реконструкції / Фото Marte Architekten

Після перебудови в будівлі планують розташувати поліційний відділок.

Це буде найкраще використання (будівлі – 24 канал). Чому? Бо поліція захищає засадничі права і свободи,

– сказав міністр внутрішніх справ Карл Негаммер на пресконференції.

Сьогодні на тротуарі перед будинком стоїть камінь з написом "Фашизм – ніколи знову. На пам'ять про мільйони загиблих". Ім'я Гітлера тут не згадується.



Камінь перед будинком / Фото M. Röder

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Сім'я диктатора виїхала з Браунау, коли Адольфу було 3 роки.