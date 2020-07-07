Плавці на озері у штаті Нью-Гемпшир відтепер мають можливість піднятися на конструкцію у вигляді айсберга від архітектурної фірми Bulot + Collins і пірнати назад у воду. Під час літньої спеки айсберг змінюватиме свій колір так, ніби він тане. Така конструкція змушує задуматись про глобальне потепління під час розваг.

Айсберг – це дайвінг-майданчик, який побудований як ігрова поверхня, трамплін та місце для огляду лісового пейзажу на озері поблизу міста Страффорд, пише Dezeen.

Цікаве: Архітектурне диво: в Китаї будують музейний комплекс, який зовні схожий на каміння – фото

Споруда має каркас, який побудований з деревини, та спирається на порожні пластикові бочки. Зовні конструкція викладена з 1400 термохромних плиток ручної роботи, виготовлених з переробленого поліетилену.



Плитка змінює колір в залежності від температури / Фото Dezeen

Така плитка має здатність змінювати колір в залежності від температури повітря.



Айсберг встиг стати улюбленим місцем для місцевої молоді / Фото Dezeen

Блискуча поверхня плитки перетворюється від різних відтінків синього, які притаманні айсбергам під час морозної погоди, до полярного білого в спеку, так що здається ніби він поступово тане під сонцем,

– розповів розробник проєкту.



Стрибати у воду можна лише по черзі / Фото Dezeen

До слова: Тіні забутих предків – у Японії будують будинок із гробницею поруч: фото

В центрі великої конструкції розміщені сходи, які ведуть до дайвінг-платформи висотою близько три метри, з якої плавці стрибають у воду.