Айсберг, який тане: у США на озері встановили трамплін, який нагадує про зміни клімату – фото
Плавці на озері у штаті Нью-Гемпшир відтепер мають можливість піднятися на конструкцію у вигляді айсберга від архітектурної фірми Bulot + Collins і пірнати назад у воду. Під час літньої спеки айсберг змінюватиме свій колір так, ніби він тане. Така конструкція змушує задуматись про глобальне потепління під час розваг.
Айсберг – це дайвінг-майданчик, який побудований як ігрова поверхня, трамплін та місце для огляду лісового пейзажу на озері поблизу міста Страффорд, пише Dezeen.
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Споруда має каркас, який побудований з деревини, та спирається на порожні пластикові бочки. Зовні конструкція викладена з 1400 термохромних плиток ручної роботи, виготовлених з переробленого поліетилену.
Плитка змінює колір в залежності від температури / Фото Dezeen
Така плитка має здатність змінювати колір в залежності від температури повітря.
Айсберг встиг стати улюбленим місцем для місцевої молоді / Фото Dezeen
Блискуча поверхня плитки перетворюється від різних відтінків синього, які притаманні айсбергам під час морозної погоди, до полярного білого в спеку, так що здається ніби він поступово тане під сонцем,
– розповів розробник проєкту.
Стрибати у воду можна лише по черзі / Фото Dezeen
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В центрі великої конструкції розміщені сходи, які ведуть до дайвінг-платформи висотою близько три метри, з якої плавці стрибають у воду.