Багатоповерхівка з енергозберігаючим фасадом: приклад з Каліфорнії – фото

Архітектурна компанія Kohn Pedersen Fox Associates анонсувала розробку будинку з енергозберігаючим фасадом. Для цього докупи склали три будинки загальною площею понад 111 тисяч квадратних метрів.

Проєкт розташуються в місті Сан-Хосе, що в Каліфорнії, пише Archdaily.

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Поруч компанія Google планує відкрити "транзитне село" на 743 тисячі квадратних метрів. Саме тому ця ділянка була вибрана невипадково.

Проєкт буде містити багато відкритих терас. Перший етап будівництва екологічної офісної будівлі, очікується завершити в 2023 році.



Три окремих будівлі тепер стануть тісно пов'язаними між собою / фото: Archdaily

Наша мета – створити чуйну та здорову будівлю, яка витримає випробування часом завдяки властивій їй гнучкості,

– розповідає один з розробників.



Дерев'яні плити облицьовують стелю будівлі / фото: Archdaily

Що стосується його енергоефективної стратегії, будівля включає високоефективний фасад, пасивні системи охолодження та високоефективні освітлювальні системи. Спеціальна плівка, що покриває 20% будівлі, допомагає зменшити споживання енергії всередині.



Стіни матимуть велику кількість вікон / фото: Archdaily

На дизайн проєкту впливав тамтешній сухий та теплий клімат.



Великі тераси є необхідністю при такому кліматі / фото: Archdaily

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Великі підлогові плити проєкту поширюються і на зовнішніх терасах, впроваджуючи достатньо денного світла завдяки інноваційній та екологічно оформленій фасадній системі.