Багатоповерхівка з кубів: в Чикаго збудували перший житловий будинок в діловому кварталі

Архітектурна фірма Goettsch Partners спроєктувала перший житловий будинок, що примикає до Nashville Yards. 34-поверхова будівля виглядає як серія зміщених та складених парами кубів на чотирьох рівнях.

Будинок має понад 126 метрів, та створює композицію зі складених кубів, які по-іншому відкривають місто для мешканців будинку, пише Archdaily.

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Житлова багатоповерхівка містить 34 квартири-студії, 224 однокімнатні квартири та 100 двокімнатних помешкань.



Будинок стане гармонійною частиною ділового району міста / фото: Archdaily

Фасад будівлі схожий на складну віконну стіну. Металеві панелі обрамляють скло від підлоги до стелі в кожному блоці.



Будівля має по дві горизонтальні тераси зі східного та західного боків / фото: Archdaily

Проєкт також пропонує своїм мешканцям ігрову кімнату на даху, два басейни та кілька громадських просторів. Також тут є дві тераси висотою 22 метри, які виходять на схід у напрямку до горизонту Нешвілла, а дві інші звернені до заходу.

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В багатоповерхівці є все необхідне для комфортного життя / фото: Archdaily