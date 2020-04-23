Багатоповерхівка з кубів: в Чикаго збудували перший житловий будинок в діловому кварталі
Архітектурна фірма Goettsch Partners спроєктувала перший житловий будинок, що примикає до Nashville Yards. 34-поверхова будівля виглядає як серія зміщених та складених парами кубів на чотирьох рівнях.
Будинок має понад 126 метрів, та створює композицію зі складених кубів, які по-іншому відкривають місто для мешканців будинку, пише Archdaily.
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Житлова багатоповерхівка містить 34 квартири-студії, 224 однокімнатні квартири та 100 двокімнатних помешкань.
Будинок стане гармонійною частиною ділового району міста / фото: Archdaily
Фасад будівлі схожий на складну віконну стіну. Металеві панелі обрамляють скло від підлоги до стелі в кожному блоці.
Будівля має по дві горизонтальні тераси зі східного та західного боків / фото: Archdaily
Проєкт також пропонує своїм мешканцям ігрову кімнату на даху, два басейни та кілька громадських просторів. Також тут є дві тераси висотою 22 метри, які виходять на схід у напрямку до горизонту Нешвілла, а дві інші звернені до заходу.
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В багатоповерхівці є все необхідне для комфортного життя / фото: Archdaily