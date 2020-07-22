Ель Рефуджо – невеличкий гірський будиночок, який розташований на схилі пагорба неподалік від міста Медельїн. Будівля має всього кілька квадратних метрів, а її дах служить паркінгом для автомобіля власника. Більше про особливості будиночка – читайте в матеріалі.

Помешкання розташоване доволі вигідно, адже до нього можна спокійно доїхати на автомобілі, повідомляє Archdaily.

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Сам будинок є невеликим, проте він пропонує власнику велику відкриту терасу поряд. Простір функціонує як приміщення для зустрічей або спостережний пункт. В центрі тераси також є невеличка заглибина, яка дозволяє тут розвести багаття.



Багаття можна розвести прямо посеред дерев'яної підлоги / Фото Archdaily

За словами розробників, тераса дозволяє відокремити будинок від місцевості, захистити його від вологості та надати йому більше конфіденційності.



Будинок не розташований високо в горах, тож до нього легко дістатись / Фото Archdaily

Внутрішній простір тут складається з однієї спальні, вітальні, кухні та ванної кімнати, а також кількох приміщень загального користування.



Вітальня в будинку має відкрите планування / Фото Archdaily

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Дах, окрім своєї прямої функції також виконує роль паркінгу для авто власника. Це стало можливим через особливості ландшафту, адже верх будинку якраз розташований на рівні автомобільної дороги.



Зайти до будинку можна лише через вузький коридор / Фото Archdaily

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