Бамбуковий фасад: в Індії побудували незвичний приватний будинок для сімейної пари – фото

Будинок, який розташований неподалік столиці Індії, будували з думкою про навколишнє середовище. Власники бажали отримати тихе та екологічне житло, яке б розташовувалось за межами шумного міста.

Важливою відмінністю цього будиночку від звичайних резиденцій, це спрощений та мінімалістичний інтер'єр. Архітектори використовували коріння дерев та відпрацьовану деревину з пилорам, як меблі, пише Archdaily.

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Індія останнім часом стикнулась з проблемою недостатньої кількості деревини, що спонукало Тару Піллай та її чоловіка Срікумара використати залишки з місцевої пилорами у ролі меблів для будинку.



Грубі шматки дерев отримали нове життя / фото: Archdaily

Також замість традиційних матеріалів, які використовують при обробці фасаду будинків, пара захотіла використати бамбук. З ним виникли певні проблеми, адже бамбукові стебла з часом зсихаються та стають нестабільними.



Фасад будинку підтримує вхідні сходи / фото: Archdaily

Саме тому бамбук перед монтажем пронизали сталевими прутами. В результаті фасад будинку може навіть підтримувати сходи, які ведуть всередину.

Такий будинок не тільки заохочує до вторинного використання ресурсів планети, але й додає краси резиденції. Використання брухту і перетворення його на щось ефектне є цілком можливим,

– заявили власники резиденції.

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В інтер'єрі резиденції більшість елементів декору зроблені з брухту або сміття / фото: Archdaily