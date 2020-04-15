Бамбуковий фасад: в Індії побудували незвичний приватний будинок для сімейної пари – фото
Будинок, який розташований неподалік столиці Індії, будували з думкою про навколишнє середовище. Власники бажали отримати тихе та екологічне житло, яке б розташовувалось за межами шумного міста.
Важливою відмінністю цього будиночку від звичайних резиденцій, це спрощений та мінімалістичний інтер'єр. Архітектори використовували коріння дерев та відпрацьовану деревину з пилорам, як меблі, пише Archdaily.
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Індія останнім часом стикнулась з проблемою недостатньої кількості деревини, що спонукало Тару Піллай та її чоловіка Срікумара використати залишки з місцевої пилорами у ролі меблів для будинку.
Грубі шматки дерев отримали нове життя / фото: Archdaily
Також замість традиційних матеріалів, які використовують при обробці фасаду будинків, пара захотіла використати бамбук. З ним виникли певні проблеми, адже бамбукові стебла з часом зсихаються та стають нестабільними.
Фасад будинку підтримує вхідні сходи / фото: Archdaily
Саме тому бамбук перед монтажем пронизали сталевими прутами. В результаті фасад будинку може навіть підтримувати сходи, які ведуть всередину.
Такий будинок не тільки заохочує до вторинного використання ресурсів планети, але й додає краси резиденції. Використання брухту і перетворення його на щось ефектне є цілком можливим,
– заявили власники резиденції.
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В інтер'єрі резиденції більшість елементів декору зроблені з брухту або сміття / фото: Archdaily