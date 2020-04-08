Бельгійські дизайнери створили колекцію меблів для дому з алюмінієвих труб – фото

Дует дизайнерів з Бельгії Фіен Мюллер та Ханнес Ван Северен створюють меблі з алюмінієвих труб. Колекція складається з крісла, лавки та різноманітних шаф.

Про колекцію неординарних меблів пише Dezeen.

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Використовуючи різні діаметри, дизайнери розробили спосіб виготовлення меблів шляхом зварювання докупи цілісних алюмінієвих труб. Вони відіграють як функціональну, так і декоративну роль.



Такі меблі добре підійдуть для індустріального типу інтер'єру / фото: Dezeen

Особливість роботи полягає у тому, що за цим методом труби не ріжуть на частини, а лише згинають в потрібних місцях.



До такої ідеї дизайнери дійшли випадково / фото: Dezeen

Ми побачили ряд алюмінієвих трубок поруч у металістів. Нас одразу здивувала красива хвиляста поверхня та те, як світло на неї відреагувало,

– розповіли Мюллер та Ван Северен.

З трубок складається абсолютно усі елементи меблів. Навіть полиці в шафі повністю складаються з труб.

Дві шафи з колекції однакового розміру, але складаються з різного діаметру труб – п'ять сантиметрів і три сантиметри – для створення різних ефектів.

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Сидіння крісла виготовлено з 15 труб, а спинка сформована з трьох / фото: Dezeen

Виставка Alltubes була представлена на цьогорічному ярмарку колекційного дизайну в Брюсселі, який проходив 5-8 березня.