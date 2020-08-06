Компанія LEV Development нещодавно відкрила новий офіс у Львові. Інтер'єр вийшов світлим та відкритим для покупців, а також комфортним середовищем для працівників. Відкриті бетонні конструкції, дерев'яні елементи, та великі скляні вітрини додають лаконічності і прозорості всередині. Більше про новий офіс девелоперської компанії LEV Development – читайте в матеріалі.

Над відкритим та світлим інтер'єром працювала відома дизайнерська компанія SAVYTSKYY design, повідомляє Дім 24.

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Концепція офісу



В офіс можна прийти на консультацію / Фото LEV Development

Через інтер'єр офісу компанія прагне показати, що LEV Development нічого приховувати від своїх клієнтів.

Так, відкриті бетонні конструкції та стелі, акцентують увагу на якості виконання робіт ще на початкових етапах будівництва, а великі скляні вітрини символізують відкритість роботи усіх працівників компанії.

Функціональний бік



Офіс вийшов прозорим та затишним / Фото LEV Development

Проєкт зроблено для забезпечення усіх функціональних потреб офісу. Тут створено великі просторі кабінети для працівників, зручна та атмосферна переговорна кімната та дві переговорні кімнати для більших нарад.



Одна з переговорних кімнат / Фото LEV Development

Окрім того, офіс запропонує кафе, яке працюватиме як кухня для працівників та як кафетерій для мешканців будинку ЖК OBRIY.

Як виглядає кафе? Це стильний, світлий, сучасний та легкий простір, який ніби створений для ранкової кави. В інтер'єрі використані дерев'яні панелі, м'які меблі, строгий бетон, та насичений зелений колір у зоні барної стійки.



Кафе отримало свій дизайн від студії SAVYTSKYY design / Фото LEV Development

Інтер'єр офісу

У інтер'єрних рішеннях панують 3 найважливіші ідеї: лаконічність, прозорість, затишок. Метою дизайнерів було залишити бетон, відкрити усі інженерні комунікації, поставити великі прозорі скляні перегородки.



Бетон підкреслює якість будівництва / Фото LEV Development

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Втім, щоб додати домашньої атмосфери, тут використано дерев'яні панелі, багато текстилю (штори, зручні м'які крісла, комфортні дивани), а у офісах працівників на підлозі постелене килимове покриття – все для створення комфортного акустичного середовища. Також інтер'єр наповнений зеленню.



Кафе вийшло доволі світлим / Фото LEV Development

Розташування офісу: Офіс та відділ продажу розташовані на першому поверсі ЖК OBRIY, що у Львові на вулиці Малоголосківській, 30.