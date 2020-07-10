На електростанції Яншпупу, що неподалік Шанхаю, облаштували сучасний громадський простір. Для цього використали бетонні конструкції колишніх очисних споруд для стічних вод станції. Сьогодні тут громадські вбиральні, кафе, їдальня, та просто місце для відпочинку.

Електростанцію закрили ще у грудні 2010, адже їй до того часу виповнилось 100 років, повідомляє Archdaily.

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Вже через 5 років після закриття частину електростанції вирішили віддати під громадський простір.



Так виглядала споруда перед початком робіт / Фото Archdaily

Коли ми приїхали на майданчик вперше, основна структура двох басейнів від очисних споруд все ще була недоторканою, лише внутрішнє обладнання занепадало, а також земля та огороджена роками були в незадовільному стані,

– розповів один з архітекторів.



А так простір виглядає сьогодні / Фото Archdaily

Дві установки для резервуарів з водою стоять подалі від самої електростанції – посеред поля. Саме тут архітектори мали намір перетворити старі споруди на місце для відпочинку з укриттям і прекрасним краєвидом.



Дах будівлі накрили металевою покрівлею / Фото Archdaily

Опори, як підтримували монументальний дах, довелося знести, проте сам дах вирішили залишити. Цікаво, що лавки були частиною старого очисного басейну, тож їх просто відполірували та облаштували дерев'яні сидіння.



Вночі дах освітлюють / Фото Archdaily

В самому центрі будівлі висадили дерево, а частина простору залита водою, щоб нагадувати відвідувачам про першочергове призначення цього басейну.



Басейни облаштовані по краях будівлі / Фото Archdaily

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Функціональні простори поділяються на два типи: перший – прозора зона, огороджена скляною завісою, інша – закрита, огороджена бетонними перегородками.