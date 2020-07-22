JKMM Architects – переможці конкурсу дизайну на розширення Національного музею Фінляндії. Проєкт планують завершити та відкрити до 2025 року. Раніше влада країни анонсувала виділення коштів на будівництво нового музею, щоб підтримати культурну сферу, яка постраждала від карантину. Гроші виділили з "коронавірусного" фонду.

Конкурс на розробку проєкту у Фінляндії оголосили ще на початку червня, повідомляє Archdaily.

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Нова розробка передбачає збільшення площі музею на 6300 квадратних метрів, а також створює новий вхід, який матиме форму величезного бетонного диска. Також тут з'являться виставкові площі, майстерні та ресторан просто в саду.



Зверху добудова нагадує великий кам'яний диск / Фото Archdaily

Теперішній музей розташований у Гельсінкі, є спорудою початку ХІХ століття, та є однією з найвизначніших в країні.



Так виглядатиме споруда всередині / Фото Archdaily

Власне з повагою до будівлі та саду, новий проєкт пропонує добудову, яка "настільки проста, геометрична та рівнозначна за своєю формою, що має миттєву універсальну привабливість".

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Так виглядатиме вхід в музей / Фото Archdaily