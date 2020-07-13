В'язниця – це та установа, на архітектурні особливості якої, прийнято не звертати уваги навіть серед учасників спільноти архітекторів. Очевидно, що пенітенціарні установи мають певні особливості в архітектурі. Проте в Іспанії вважають, що сам принцип організації в'язниць треба переосмислювати. І навіть мають для цього план. Більше – читайте в матеріалі.

Замовником переформатування колишніх в'язниць є уряд Іспанії, повідомляє Archdaily.

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Враховуючи дуже суворі програмні вимоги, архітектори довго працювали над формуванням зв'язку між утилітарним та концептуальним.



Територія навколо добре охороняється / Фото Archdaily

На території в'язниці у Ель-Катлар спробують побудувати "не гнітюче середовище" та ввести максимальну кількість векторів зв'язку із зовнішнім світом. Тут повинен з'явитись відкритий простір, який є центральним як формально, так і концептуально.



Сама територія отримає багато світла, а в'язні матимуть змогу бачити навколишній ліс / Фото Archdaily

Ми прагнули вийти за рамки традиційної сучасної в'язничної архітектури, створивши нові сучасні споруди. Територія буде величезною, а будівлі матимуть низьку поверховість,

– розповів один з архітекторів.



Стіни в'язниці тепер отримують багато світла / Фото Archdaily

Через створення великого внутрішнього дворика, архітектори уникнули необхідності робити великі огорожі, адже огорожею служить сама споруда в'язниці, яка є безперервною, та оточує весь периметр.

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