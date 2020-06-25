Розумні будинки та безконтактні технології вже давно не є новинкою для галузі сучасної архітектури та дизайну інтер'єру. Пропонуємо вам познайомитися з найпопулярнішими домашніми технологіями, які разом роблять ваш дім безконтактним.

Постійно випускаються нові пристрої та системи, повідомляє Archdaily.

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Дослідження ринку показують, що розумне освітлення, термостати та безпека є одними з найбільш популярних домашніх пристроїв для власників будинків.

4 найпопулярніших сучасних технологій для будинку

Розумне освітлення



Керувати світлом можна за допомогою кількох кнопок / Фото Archdaily

На сьогодні саме розумне освітлення вважається найпопулярнішим домашнім помічником. Для цього є безліч причин: зручність, естетика, безпека та енергозбереження. Освітлення в такому випадку управляється з одного пристрою – смартфону. Існує різні категорії систем розумного освітлення, проте в усіх випадках лишається одне правило – вам не треба торкатись вимикачів.

Автоматичні штори



Такі системи використовують зазвичай для важкодоступних вікон / Фото Archdaily

Хоча контроль за штучним освітленням очевидно важливий, слід також не забувати про природне освітлення. Розумні жалюзі є зручними та потенційно естетичними.

Власники будинків можуть автоматично відкривати жалюзі вранці та закривати їх вночі. Також доступна низка різних конструкцій, що дозволяє цим пристроям відповідати дизайну майже будь-якого будинку.

Температурний контроль



Регуляція температури відбувається в тих кімнатах, де перебувають люди / Фото Archdaily

Контроль температури в приміщенні або HVAC – це ще один популярний приклад домашньої технології. Інтелектуальні термостати можуть автоматично регулювати температуру залежно від місця розташування власника в будинку чи поза ним.

Розумні динаміки

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Такий пристрій дозволяє власникам увійти в кожен з домашніх облікових записів, автоматично роблячи їх доступними за допомогою голосових команд. Таким чином, просто перелічивши вимоги, користувачі можуть регулювати світло, відкривати жалюзі та змінювати температуру протягом декількох секунд.