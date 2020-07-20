В одному з районів китайської столиці Пекіні (Бейджині) старий металургійний завод плавно перетворюють на музей. Завод припинив функціонувати ще у 2008 році, а сьогодні доменна піч постала перед китайцями у новій постаті. Дивіться більше фото переробленого металургійного заводу з Китаю в матеріалі.

Загальна площа заводу 18 425 квадратних метрів, у тому числі 6 477 квадратних метрів – сама доменна піч та 7 739 квадратних метрів для допоміжного будинку, повідомляє Archdaily.

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Під заводом розташовується великий басейн з водою, для охолодження обладнання. Сьогодні його переробили на автомобільний паркінг на 900 місць.



Новий музей розташується в промисловій частині китайської столиці / Фото Archdaily

В павільйонах нового музею розмістять тимчасову велику виставкову залу, місця для продажу сувенірів, та ресторани.



Зовнішній вигляд заводу довгий час приводили до ладу / Фото Archdaily

В корпусі самої доменної печі встановлені постійний виставковий зал, тимчасовий виставковий зал та спеціальна книгарня. Крім того, напівкритий виставковий зал доменної печі на платформі – це виставковий простір, який сповнений промислової атмосфери.



Доменна піч зберегла свій шорсткий дизайн / Фото Archdaily

Відвідувачі, за задумом, повинні оцінити єднання природи та промисловості.

Таким чином доменна піч перетворюється з простої сталевої конструкції у гігантському закритому парку на відкритий простір, який вітає публіку. Це історична промислова архітектура, а також святий простір, що інтерпретує поєднання сучасного мистецтва та промислової спадщини,

– розповідають проєктанти.



Більшість переходів освітлені яскравими кольорами / Фото Archdaily

Між виставковими залами, інженери передбачили багатокаскадні сходи, а нагору доменної печі можна вийти за допомогою старих сходів, які використовувались працівниками заводу.

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