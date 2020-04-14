Білий Титанік: фото масштабної будівлі в центрі Сеула, яка нагадує ніс корабля

В столиці Південної Кореї Сеулі побудували високий хмарочос, який спереду нагадує ніс великого корабля. Будинок служить кількарівневою автомобільною парковкою.

Вночі ця будівля схожа на величезну інсталяцію, яка ніби пливе поміж міської архітектури, пише Archdaily.

Схоже: "Підмітальна вежа": фото нового готелю в Австралії, збудованого в долині виноградників

Будівля облицьована алюмінієм, який пофарбований у білий колір. У фасад вбудували вікно з полікарбонату, яке показує автомобілі, що підіймаються та спускаються на сталевих підйомниках.



Будівля займає дуже маленьку площу / фото: Archdaily

Ми створили цю стоянку, щоб мешканці не забували про історію цього місця,

– розповіли представники архітектурної компанії.



Зворотний бік будівлі нагадує білий прямокутник / фото: Archdaily

Величезний паркінг збудований ще 20 років тому, та стоїть на одній з центральних вулиць Сеула. Яка має назву університету Хонгік.

Вас може зацікавити: Офісна будівля стала безконтактною: усе через пандемію коронавірусу



Автомобілі тут завантажуються на спеціальні платформи / фото: Archdaily

Дизайн корпусу має символічний характер, адже оскільки ця частина міста довгий час була місцем парому на річці Хань.