Будинкам Лос-Анджелеса відключатимуть комунікації через "коронавірусні вечірки": деталі
Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті домігся дозволу перекривати постачання електроенергії та води до будинків, де проводяться великі вечірки та збори. Причиною є порушення карантинних обмежень власниками цих будинків.
Правило набере чинності уже 7 серпня, пише BBC.
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Міський голова заявив, що деякі будинки у місті стали "нічними клубами на пагорбах", тож в центрі уваги влади будуть зібрання, "що становлять значну небезпеку для суспільства".
В оренду часто здаються елітні будинки на пагорбах / Фото Unsplash
Минулого місяця губернатор Каліфорнії наказував негайно припинити масові заходи в приміщеннях в ресторанах, барах та розважальних закладах. Річ у тім, що саме цей штат найбільше постраждав від пандемії. За весь час тут зареєстрували понад пів мільйона випадків захворювання.
У таунхаусах може зникнути вода з басейну / Фото Unsplash
Попри все, мешканці Лос-Анджелеса скаржаться на численні домашні вечірки під час пандемії.
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Мер Гарчетті розповів, що такі заходи часто проводяться в орендованих або порожніх будинках у різних районах міста.