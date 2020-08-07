Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті домігся дозволу перекривати постачання електроенергії та води до будинків, де проводяться великі вечірки та збори. Причиною є порушення карантинних обмежень власниками цих будинків.

Правило набере чинності уже 7 серпня, пише BBC.

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Міський голова заявив, що деякі будинки у місті стали "нічними клубами на пагорбах", тож в центрі уваги влади будуть зібрання, "що становлять значну небезпеку для суспільства".



В оренду часто здаються елітні будинки на пагорбах / Фото Unsplash

Минулого місяця губернатор Каліфорнії наказував негайно припинити масові заходи в приміщеннях в ресторанах, барах та розважальних закладах. Річ у тім, що саме цей штат найбільше постраждав від пандемії. За весь час тут зареєстрували понад пів мільйона випадків захворювання.



У таунхаусах може зникнути вода з басейну / Фото Unsplash

Попри все, мешканці Лос-Анджелеса скаржаться на численні домашні вечірки під час пандемії.

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Мер Гарчетті розповів, що такі заходи часто проводяться в орендованих або порожніх будинках у різних районах міста.