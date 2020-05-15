Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото

В містечку Вертейм, що в Німеччині, тамтешній стартап перетворив старі металеві контейнери на 21 мікроквартиру. Кожен будиночок складається з трьох контейнерів, які зовні оброблені дерев'яним брусом.

Квартири створені для відвідувачів міста, та здаватиметься в оренду, пише Dezeen.

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Кожен будиночок має 26 квадратних метрів, оснащений міні-кухнею та обіднім столом разом з ліжком та телевізором. Також всі номери вміщують окремі ванні кімнати на протилежному від ліжка боці.



Квартири мають великі склопакети з двох боків / фото: Dezeen

Склопакети в повний зріст з двох боків додають світла у мікроквартири відкритого плану. Кімнати мають білі стіни та дерев'яні меблі, які обтягнуті сірою оббивкою.



Будиночки мають все необхідне / фото: Dezeen

Творці проєкту розраховують, що будиночки зацікавлять бізнес-мандрівників та туристів, які шукають альтернативу проживання в готелі.



Кожна з них обладнана невеликою кухнею та ванною / фото: Dezeen

Всі ми багато подорожуємо у справах і нам набридли темні, задушливі коридори та тісні кімнати, характерні для багатьох готелів,

– пояснив один з творців стартапу.



Зовні компанія вирішила оббити контейнери дерев'яним брусом / фото: Dezeen

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В компанії запевняють, що будиночки є цілком стабільними, але водночас їх легко можна розібрати та перевезти в інше місце.