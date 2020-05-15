Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
В містечку Вертейм, що в Німеччині, тамтешній стартап перетворив старі металеві контейнери на 21 мікроквартиру. Кожен будиночок складається з трьох контейнерів, які зовні оброблені дерев'яним брусом.
Квартири створені для відвідувачів міста, та здаватиметься в оренду, пише Dezeen.
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Кожен будиночок має 26 квадратних метрів, оснащений міні-кухнею та обіднім столом разом з ліжком та телевізором. Також всі номери вміщують окремі ванні кімнати на протилежному від ліжка боці.
Квартири мають великі склопакети з двох боків / фото: Dezeen
Склопакети в повний зріст з двох боків додають світла у мікроквартири відкритого плану. Кімнати мають білі стіни та дерев'яні меблі, які обтягнуті сірою оббивкою.
Будиночки мають все необхідне / фото: Dezeen
Творці проєкту розраховують, що будиночки зацікавлять бізнес-мандрівників та туристів, які шукають альтернативу проживання в готелі.
Кожна з них обладнана невеликою кухнею та ванною / фото: Dezeen
Всі ми багато подорожуємо у справах і нам набридли темні, задушливі коридори та тісні кімнати, характерні для багатьох готелів,
– пояснив один з творців стартапу.
Зовні компанія вирішила оббити контейнери дерев'яним брусом / фото: Dezeen
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В компанії запевняють, що будиночки є цілком стабільними, але водночас їх легко можна розібрати та перевезти в інше місце.