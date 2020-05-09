Будиночок на дерев'яних ніжках та з великим простором для пікніка – фото

Проєкт реалізовують неподалік чилійського міста Патагонія неподалік озера Рупанко. В будинку мешкатиме велика сім'я. Будівля облицьована коричневою сталлю. Сама конструкція є дерев'яною, а її частина піднята над землею та стоїть на палях.

Конструкція приміщення дозволяє використовувати вітальню будинку в ролі їдальні та навіть простору для гриля, пише Archdaily.

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На другому поверсі розміщений загальний простір, який також можна використовувати як спальню. Коридор, що з'єднує перший і другий поверх, утворює дах внутрішнього дворика під будинком.

Місцевість відзначається примхливим кліматом. Так, тут часто дмуть холодні вітри, постійно падає дощ та світить палюче сонце.

Всередині будинок обрамлений еколоічними матеріалами.



Будинок розробили використовуючи лише екологічні матеріали / фото: Archdaily

Конструкція має багато панорамних вікон, щоб забезпечити будинок природним світлом. Всередині приміщення обладнане каміном.

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