Це проєкт родом з Франції, який полягає у будівництві маленьких будинків. Тут максимально використовують кожен квадратний метр простору, та сад навколо. Загалом приміщення на 20 квадратних метрів вміщає сім'ю з 5 осіб.

Перші будиночки з'явились неподалік протоки Ла-Манш, повідомляє Archdaily.

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На перший погляд крихітне приміщення здатне запропонувати власникам їдальню, вітальню з видом на море, санвузол, кухню, спальне місце для усіх мешканців, туалети та приміщення для зберігання.



В приміщенні також є невеличка пічка / Фото Archdaily

Завдання полягає в тому, щоб люди відчували себе в саду. Таким чином, ми використовуємо кілька пристосувань: розсувні вікна, які зникають за стінами, та тераса, з якої відкривається вид на навколишній ліс та море.

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Дивіться більше фото мінібудиночка з Франції: