Архітектурна фірма Barclay & Crousse спроєктувала та реалізувала бетонний будинок. Фасад тут всіяний зеленню та має доволі дивну форму. Бетонні перегородки захищають вікна від спеки та надають тінь, а разом нагадують акордеон. Більше про бетонний будинок з Перу – читайте в матеріалі.

Будівля розташована на околицях міста Ліми, повідомляє Dezeen.

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Будинок спорудили біля парку, який має назву "Парк Організації Об'єднаних Націй", та покликаний зливатись з ландшафтом.



Навколо будинку багато зелені / Фото Dezeen

Перегородки на балкони та вікна не випадково мають таку форму. Заслінки по-різному нахилені на кожній стіні, щоб захищати невеличкі тераси від спекотного місцевого клімату.



Поєднання дерева та бетону – головний мотив інтер'єру в цьому будинку / Фото Dezeen

Фасад тут драпірований зеленню, що росте з великих бетонних горщиків. Оскільки будинок будувався з дотриманням усіх тамтешніх норм і може витримати землетрус, розробники резиденції створили квартири відкритого плану та підземний паркінг.



Вхід в будинку має стильний білий дизайн / Фото Dezeen

Попри те, що вестибюль в будівлі покритий білим мармуром, інтер'єри самих квартир мають індустріальний стиль та гармонійно поєднують дерев'яні меблі з бетонними стінами.

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Квартири мають великі панорамні вікна / Фото Dezeen