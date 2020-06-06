В японській столиці місцева архітектурна фірма спроєктувала та втілила в життя проєкт приватного будинку. Його особливість полягає у відсутності віконних отворів у стінах, та футуристичний дизайн інтер'єру та екстер'єру.

Попри відсутність вікон у стінах, будівля все ж має віконні отвори на даху, повідомляє Archdaily.

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Будівля зведена на роздоріжжі двох вулиці та має дуже обмежену площу у формі трикутника. Зовнішній дизайн помешкання чітко повторює лінії ділянки. Власник житла хотів ультразакритого приміщення. Саме тому вікна вирішили прибрати.



Будинок розташований на самому куті вулиці / Фото Archdaily

Загалом житло має три поверхи, які поєднані між собою спіральними білосніжними сходами. Всередині дизайнери використали класичний білий колір для облицювання стін, та дерев'яне підлогове покриття. Попри невеличкий простір, інтер'єр є багатофункціональний та доволі зручний.

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