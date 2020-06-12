Попри популярність та численні рекорди 18-річної Біллі Айліш, вона досі мешкає в батьківському домі в Лос-Анджелесі. Старий приватний будинок служить для співачки ще й студією, а після проникнення в інтернет адреси будівлі, Біллі довелось наймати охоронців. Як виглядає будинок Біллі Айліш зсередини – дивіться в матеріалі.

18-річна співачка проживає в невеликому приватному будинку в районі Хайленд-парку в Лос-Анджелесі зі своєю мамою Меггі, батьком Патріком та братом Фінесом про це повідомляє The Sun.

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Біллі показала свій будинок в програмі "Автомобільне караоке" з Джеймсоном Корденом. Співачка повела знімальну групу через крихітну вітальню до кімнати свого брата, яка служить для Біллі студією звукозапису.



Біллі Айліш показує свою вітальню / Скріншот: The Sun

Кімната є доволі тісною та вся заставлена меблями. Поміж іншого тут є фортепіано, червоне невеличке крісло і квіткові штори.

Біллі не захотіла показувати власної спальні, запевнивши, що вона "дуже червона", і саме там вона тримає тарантула – свого домашнього улюбленця.



Студія звукозапису розташована в кімнати брата Біллі Айліш / Скріншот The Sun

Загалом інтер'єр вже давно не зазнавав ремонту. Стіни в спальні її брата пофарбовані в білий і бузковий колір, проте місцями фарба облущилась. Тут також помітні написи з назвами пісень та альбомів самої Айліш.



Саме в цій кімнаті Біллі Айліш записує пісні / Скріншот The Sun

Також, за словами самої Айліш, вона не почуває себе безпечно вдома. Адже в інтернеті з'явилась точна адреса її будинку. Співачці довелось наймати охоронця.

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Дивіться відео, де Біллі Айліш показує власний будинок: