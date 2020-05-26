Будинок з чотирма дахами: приклад відмінно організації простору з Латвії: фото

Ризька архітектурна студія GAISS побудувала приватний будинок для молодо сімї. Його особливістю є L подібна форма та дах, який на різних частинах помешкання похилений в різні боки.

Така форма житла зумовлена формою ділянки власників, пише Archdaily.

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Так, перед архітекторами стояло завдання використати довжину ділянки і при цьому основну частину будинку розмістити в саду. Входи розташовані як з вулиці, так і з протилежного боку.



Найбільшим викликом для архітекторів стало проєктування даху / Фото Archdaily

За словами архітекторів, видовжений будинок можна сприймати як мандрівку від саду до вулиці та навпаки.



Гараж розташований окремо від будинку, проте з'єднаний з ним невеликим коридором / Фото Archdaily

Ваш шлях простягнеться від гаража, який є частиною приміщення. Далі проходитиме через зону гардеробу та дві спальні. Кінець "подорожі" позначений великою зоною відпочинку з відкритою кухнею. Цей простір має великі вікна, які відкриваються у напрямку до саду на півдні.



Вікна та двері виходять на сонячний бік / Фото Archdaily

Тут планують зробити розсувну перегородку, щоб розділити куточок для перегляду телевізора від решти місця. Ще одна секція будинку складається з домашнього кабінету та головної спальні.



Інтер'єр в будинку – білого кольору / Фото Archdaily

Усі житлові простори орієнтовані на південь або схід, щоб отримувати більше сонячного світла. Саме тому архітектори створили різні нахили для даху. В результаті кожна кімната має різний кут стелі.



Вітальня в будинку є доволі просторою / Фото Archdaily

Сама конструкція даху має стандартний тип та складається з легкої бетонної кладки, яка поєднується з брусом та отворами для вікон. Будинок добре вписується у ландшафт, зберігаючи присутність сучасної естетики.

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До вітальні також прилягає невелика тераса / Фото Archdaily