Головна героїня трилогії "50 відтінків сірого" показала своє помешкання, яке вона придбала на свій гонорар за зйомки у фільмах. Це невеличкий будиночок у передмісті Лос-Анджелеса, проте інтер'єр містить багато антикварних та дорогих речей.

Будинок Дакота придбала ще 4 роки тому, повідомляє Vogue.

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Модерністський будинок Дакоти потопає в зелені, а в ньому багато вхідних дверей. Одна зі стін її вітальні за принципом гаражних дверей, веде до басейну.



Дакота біля свого будиночка / Фото Vogue

Я подумала, що було б здорово мати свій будинок і нарешті, зберігати свої речі в одному місці, а не так, як раніше – у десяти різних,

– говорить актриса.



Найдорожчими речиму тут є покривало та килим / Фото Vogue

У всьому будинку багато артефактів, серед яких і великі полотна та картини. А в шафі вітальні – ціла колекція вінілових платівок. Взагалі в будинку багато вінтажних речей та меблів. Зокрема кухонний стіл, стільці, килими та світильники тут родом з минулих століть.



Тут кілька вхідних дверей / Фото Vogue

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Надворі кам'яний стіл і табуретки від дизайнерської фірми Nickey Kehoe, проте інші меблі тут вінтажні.