Співзасновник компанії Uber Гаррет Кемп придбав елітну нерухомість в Лос-Анджелесі за понад 72 мільйона доларів. Вілла площею 583 квадратних метрів має п'ять спалень та 7 ванних кімнат. Більше про помешкання мільярдера – читайте в матеріалі.

Гарретт Кемп та його дівчина Еліза Нгуєн ніколи навіть не мешкали в цьому будинку, повідомляє Business Unsider.

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Річ у тім, що у Кемпа є ще кілька вілл, тож ця поки лишається необжитою.

Одноповерховий будинок трохи схожий на бункер, має площу 583 квадратних метрів житлової площі та розкинувся навколо внутрішнього дворика та перед заднім подвір'ям. Просто неба розташовані басейн, тераса та спа-центр.



Будинок розташований доволі низько на ділянці / Фото Dirt

Мінусом будинку є відсутність панорами на місто вогнів – рідкість у цьому районі. Проте будинок має домашню автоматику Crestron та сучасну звукову систему Sonos.



Басейн охоплює майже весь внутрішній дворик / Фото Dirt

Окрім численних спалень та ванних кімнат, в будинку є простора вітальня зі скляною стіною, немала кухня-студія з величезним обіднім столом з мармуру та домашній кінотеатр. Також будинок пропонує просторий гараж на два автомобілі.

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Дивіться більше фото будинку Гарретта Кемпа: