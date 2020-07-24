Ще в 90-х роках минулого століття покійний чилійський архітектор Крістіан Боза побудував будинок для власної сім'ї. Це невеличка кам'яна фортеця на скелі біля Тихого океану, яка має великі панорамні вікна та басейн на даху.

Житло зводилось як будиночок для відпочинку дружини архітектора та його 4 дітей, повідомляє Dezeen.

Популярне: Три метри в ширину: неймовірні фото вузького приватного будинку з Південної Африки

На даху будинок Los Vilos оснащений хвилястою, пофарбованою у жовте, бетонною стіною, яка захищає його терасу на даху від вітру та привертає увагу кораблів, що пропливають поруч. Просто посеред невеличкої тераси розміщено басейн.



Стіна захищає від постійного вітру, який панує на узбережжі / Фото Dezeen

Саме житло повністю побудоване з місцевого каменю та ніяк не облицьоване ні зовні ні зсередини. Вітальня тут має велике панорамне вікно, що виходить до океану.



Просто з вітальні можна спостерігати шалений краєвид / Фото Dezeen

Сходи ведуть до їдальні на другому поверсі, яка має жовті бетонні підлоги, що нагадують стіну на терасі. Також будинок містить спальні для всіх членів родини та дві ванні кімнати.

До теми: Посеред царства гір: чарівні фото бетонного заміського будинку з Мексики



Будинок "сидить" просто на узбережжі / Фото Dezeen